Москва, , 11:08 — REGNUM

В России во II квартале 2019 года средний размер автокредита вырос на 8,4%. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Средний размер автокредита увеличился на 59,7 тыс. руб. и составил 769,7 тыс. руб. (во II квартале 2018 года — 710,0 тыс. руб.).

Самый большой средний размер автокредита в отмечен: в Москве (1 115,1 тыс. руб.), Московской области (966,0 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (940,8 тыс. руб.).

Самый небольшой средний размер автокредита зафиксирован в Кемеровской (466,7 тыс. руб.) и Кировской (547,2 тыс. руб.) областях, и Удмуртии (617,3 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 марта 2019 года возобновили программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». для поддержки спроса на автомобили, работающие через льготное автокредитование.

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