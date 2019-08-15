Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:06 — REGNUM

В Тюменской области региональное управление капитального строительства намерено потратить 4,722 млрд рублей программы «Сотрудничество» на многоуровневую развязку на Ямале. Дорожное строительство будет вестись на пересечении с железнодорожной веткой Тюмень — Сургут — Новый Уренгой, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Заявки на тендер принимаются до 28 августа 2019 года. Работы по сооружению развязки должны быть завершены к 30 ноября 2021 года.

Напомним, программа «Сотрудничество» финансируется Ямалом и Югрой, которые перечисляют в бюджет Тюменской области часть налога на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этой «копилки» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок, а также водным транспортом на линии «Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард», предоставляется жильё ямальцам и югорцам в Тюменской области.

В 2019 году по программе «Сотрудничество» запланировано потратить на межрегиональные проекты 21 млрд рублей.

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