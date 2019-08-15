Ульяновск, , 11:01 — REGNUM

В Железнодорожном районе Ульяновска прокуратура потребовала от администрации областного центра привести муниципальные дороги в надлежащее состояние, сообщает надзорное ведомств. Речь идёт, в частности, об Императорском мосте через Волгу, на состояние которого ранее обращали внимание и общественники.

В частности, установлено, что на всем протяжении моста через Волгу (Императорский мост) идёт колея, глубина которой составляет от 4 см до 8 см. Кроме того, по улице Кирова выявлено отклонение по вертикали отдельных решеток дождеприемника и крышек люка трех колодцев. В ведомстве считают, что бездействие органов власти в части обеспечения качества дорог приводит к снижению уровня безопасности дорожного движения.

Главе Ульяновска выдано представление об устранении нарушений и привлечения виновных к строгой ответственности.

Напомним, в июне 2019 года члены регионального штаба ОНФ отмечали, что на интерактивный ресурс «Карта убитых дорог» в Ульяновске попали 244 участка. Большинство из них находится в частном секторе, в то время как основные средства идут на ремонт центральных дорог. Были вопросы к гарантийным дорогам и одним из проблемных участков, попавших на карту, назван Императорский мост. В частности, жители жаловались на ямы, глубокую колею и «волны на асфальте». Тогда приводились слова начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Игоря Бычкова о том, что подрядчик, занимавшийся ремонтом на мосту, допустил брак, и с ним идёт судебное разбирательство.