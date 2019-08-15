Брянск, , 11:00 — REGNUM

Эксперты назвали 12 молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, которые заменяли молочное сырьё растительным компонентом. Отбор образцов проводили в торговых точках и на производстве. Об этом сообщили 15 августа в региональном Управлении Россельхознадзора.

Исследования проводили в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. При этом специалисты зафиксировали на предприятиях и случаи несоответствия объёмов поступающего молока и вырабатываемой готовой продукции. В «чёрный» список попали производители из Брянска, Дятьково, Стародуба, Почепа, Карачева, Навли, Супонево, Комаричей, Злынки и Локоти. Они вырабатывают питьевое молоко, сливочное масло, сметану, творог, кефир, ряженку, сыры, в т.ч. плавленые.

По данным регионального Россельхознадзора, зафиксированы случаи фальсификации сливочного масла и сыров, продающихся на территории области, у производителей из других субъектов — Москвы, Курской и Тверской областей. По всем фактам к нарушиелям приняты административные меры.