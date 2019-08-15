Ярославль, , 10:46 — REGNUM

Работники котельной в поселке Бурмакино Ярославской области, написавшие заявления об увольнении в связи с низкой заработной платой, отозвали свои заявления. Об этом говорится в официальном ответе собственника котельной, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны России на публикацию ИА REGNUM «В Ярославской области рабочие котельной уволились из-за нищенской зарплаты».

В «ЦЖКУ» считают, что работники котельной получают «конкурентоспособную» заработную плату. ИА REGNUM публикует текст ответа учреждения:

Информация о выплате заработной платы работникам котельной, находящейся в оперативном управлении Учреждения, ниже установленного в Ярославской области прожиточного минимума в размере 11 280 руб., предвзятая и недостоверная.

Заработная плата работникам Учреждения выплачивается в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583».

Средняя месячная начисленная заработная плата технического персонала котельной, расположенной по адресу: Ярославская обл., Некрасовский р-н, п. Бурмакино (далее — Котельная), при условии полностью отработанной нормы времени, за январь — июль 2019 года составила:

оператор котельной — 14,5 тыс. руб.;

аппаратчик химводоочистки — 14,5 тыс. руб.;

слесарь-ремонтник — 17,3 тыс. руб.;

электромонтер — 18,4 тыс. руб.

Сравнительный анализ заработной платы технического персонала Котельной показывает ее конкурентоспособность по — отношению к предложениям по заработной плате, предлагаемой работодателями на территории п. Бурмакино Ярославской области. По данным интернет-сайта по поиску работы га.доое.ого, предложения по заработной плате в указанном населенном пункте составляют от 11 280 до 14 500 руб. в месяц: инженер — 11 280 руб.;

техник — 11 280 руб.;

слесарь-электромонтажник — — 11 280 руб.;

электромонтер контактной сети — 11 280 руб.

Работники Котельной, написавшие заявления об увольнении, пересмотрели свои решения, заявления ими отозваны.

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