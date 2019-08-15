Москва, , 10:45 — REGNUM

В Москве пройдёт конкурс для выбора собственника будущего транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Победитель сможет получить 99% доли в уставном капитале ТПУ «Некрасовка» и построить многофункциональный центр с магазинами, местами досуга и развлечений, точками общепита, а также подземным паркингом. Общая площадь составит 48 тыс. кв. метров. Стартовая цена лота составляет 99 млн рублей.

«При выборе победителя будет оцениваться не только предложенная цена контракта, но и соответствующий опыт реализации девелоперских проектов, а также совокупность размера выручки и размера чистых активов», — заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.