Пекин, , 10:11 — REGNUM

Введение США дополнительных тарифов на импорт из Китая приведет к негативным последствиям для самих Соединенных Штатов, об этом, как сообщает China Daily, заявил сотрудник Института количественной и технической экономики при Академии общественных наук КНР Лоу Фэн.

По его словам, введение США дополнительных тарифов в размере 10% на импорт китайских товаров приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 п. п., увеличению индекса потребительских цен на 0,16 п. п. и сокращению социального обеспечения на $8,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».

Новые десятипроцентные пошлины, о введении которых ранее объявил президент США Дональд Трамп, должны были коснуться $300 млрд китайского импорта в Соединенные Штаты.

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