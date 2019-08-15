Москва, , 10:09 — REGNUM

В России появился новый способ зарегистрироваться в качестве самозанятого. Теперь это можно сделать через учетную запись портала госуслуг (gosuslugi.ru), сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Всего с начала 2019 года в проекте «Мой налог» зарегистрировано более 162 тыс. человек. Доход, полученный самозанятыми, составил 14,5 млрд рублей.

К цифровой системе налогового режима подключены уже 20 организаций, такие как: Яндекс. Такси, Сбербанк, Альфа-банк, Ситимобил, 1C, ЦИАН и др.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в четырёх регионах России.

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