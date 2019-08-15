Москва, , 10:19 — REGNUM

Россия и Китай намерены к 2024 году довести товарооборот до $200 млрд. Эта цель осуществима, заявил журналистам новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина стало развиваться ускоренными темпами. Уже выявлен весь потенциал такой работы, основные помехи устранены, а оставшиеся вопросы будут урегулированы.

По данным китайской стороны, с января по июль 2019 года товарооборот между странами вырос в годовом исчислении на 4,7% — $61,13 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Чжан Ханьхуэй высоко оценил сотрудничество России и Китая в сфере обеспечения безопасности в регионе.

Читайте также: Российско-китайская рабочая группа займётся развитием туризма

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Китая назвал важной совместную работу РФ и КНР в сфере безопасности