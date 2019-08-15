посёлок Щучье Озеро, , 09:59 — REGNUM

В посёлке Щучье Озеро Октябрьского района пермского края завершилось строительство школы. Планируется я, что она распахнет двери для учеников и педагогического коллектива 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Здание сельской школы рассчитано на 220 учеников. Площадь двухэтажного корпуса составляет более 8 тыс. квадратных метров.

Возведение объекта предполагалось по типовому проекту. Он и был взят за основу. Но после анализа местности, были выявлены геологические особенности. Они потребовали укрепления фундамента.

Кроме того, по просьбам здешних жителей в проект включили помещения для дополнительного образования детей. В итоге типовой проект получился уникальным.

Общая стоимость строительства — 269 млн рублей. Проект реализован на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов.