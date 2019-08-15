Сочи, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM

Возможность передачи совмещенной автомобильной и железной трассе Адлер — Красная Поляна в ведение госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги, обсуждают власти. Таким образом, проезд по этой трассе может стать платным.

По информации «Ведомостей», соответствующее решение готовится и может быть принято уже осенью 2019, проработку вопроса изданию подтвердили представители Минтранса и «Автодора». В случае принятия решения пункты оплаты могут установить на трассе ещё до конца этого года.

Трасса Адлер — Красная Поляна ведет от аэропорта к самым популярным российским горнолыжным курортам. Стоимость строительства трассы составила 272 млрд рублей: 241 млрд был выделен из бюджета, еще 32 млрд направлен «РЖД».