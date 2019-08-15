Ульяновск, , 09:54 — REGNUM

В Ульяновской области подвели итоги проверок качества качеством хлебобулочных и кондитерских изделий, назвав основные нарушения при производстве и сбыте продукции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В I полугодии текущего года три пробы хлебобулочных изделий из 125 не соответствовали по микробиологическим показателям, три — по физико-химическим показателям (из 168 проб). Из проверенных кондитерских изделий девять проб из 1863 не соответствовали по микробиологическим показателям.

В управлении отмечают, что основные нарушения на предприятиях по производству хлебобулочных изделий касаются требований санитарного законодательства и технических регламентов — в частности, речь идёт о санитарно-техническом состоянии помещений, режимов обработки оборудования, дезинсекционных мероприятий. Среди наиболее частых нарушений предприятий торговли — продажа без необходимой информации о пищевой продукции, нарушение условий хранения и сроков годности хлебобулочных и кондитерских изделий.

Руководителям предприятий выданы предписания для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Санитарные инспекторы напоминают, что хлеб и кондитерские изделия должны продаваться только в местах несанкционированной торговли. При покупке необходимо смотреть на условия реализации продуктов, целостность упаковки и маркировку товара, включающую срок годности и дату изготовления товара.