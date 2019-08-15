Москва, , 09:57 — REGNUM

Главная причина замедления роста российской экономики — это недостаток внутренних стимулов для развития, а также конъюнктура нефтяного рынка, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что из-за санкций экономика РФ потеряла 800 млрд рублей.

«По масштабу это не такие уж и огромные величины, — сказал Колганов. — Если их распределить на весь период действия санкций (больше четырёх лет), получается около 200 млрд в год. Это величины достаточно значительные, но ВВП страны сегодня составляет несколько триллионов рублей. Поэтому 200 млрд потерь за год — это чувствительно, но не очень критично. Но если считать, что это вычет из прироста ВВП, тогда получается, что санкции довольно существенно повлияли на темпы нашего экономического развития».

При этом он согласился с тем, что рецессия российской экономики произошла бы и без санкций, так как замедление темпов развития началось уже с 2010 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) выяснили, что более 800 млрд рублей в ценах 2011 года Россия потеряла из-за западных санкций. Экономисты отмечают, что введённые в 2014 году санкции негативно отразились на экономике РФ, однако её рецессия была неизбежна и без них. Спад начался примерно годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия лишилась из-за санкций 800 млрд рублей — эксперты