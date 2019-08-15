Москва, , 09:54 — REGNUM

Объем потребления мяса за год сократился в России на 4,3%. Чаще всего покупатели отказываются от говядины (-7%), говорится в исследовании компании Gfk.

С июля 2018-го по июнь 2019 года покупки мясных продуктов снизились в натуральном выражении на 4,3%. При этом мясные продукты подросли в цене на 6%, что дало прирост потребления в денежном выражении на 1,4%.

Объем одной покупки уменьшился на 2,4%. Сильнее всего подорожало мясо птицы — на 12%, в этой категории продажи упали на 5% за год.

В компании отметили, что число покупателей мяса не меняется, однако они покупают мясо реже и меньшими порциями. Так происходит, в частности, из-за уменьшения веса упаковок с фиксированной массой.

Как сообщало ИА REGNUM, 72% жителей России, согласно опросу ВЦИОМ, заметили, что за последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена осталась прежней или даже выросла.

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