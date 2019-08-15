Пермь, , 09:50 — REGNUM

В Пермском крае Александровскому району выделено 6,45 млн рублей на подготовку к отопительному сезону. Решение о направлении средств из резервного фонда принято краевой властью. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Теплоснабжающая организация, которая была ответственна за проведение отопительного сезона в 2018/2019 году, признана банкротом. Сейчас район к отопительному периоду готовит новое предприятие — муниципальное.

Дополнительные финансы пойдут на замену 250 метров изношенных сетей, ремонт теплопункта, покупку нового насоса и другие необходимые мероприятия.