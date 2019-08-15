Ашхабад, , 09:43 — REGNUM

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил создать в Астрахани торговый дом Туркмении, сообщает агентство Orient.

По его мнению, торговый дом будет способствовать развитию торговли между Астраханской областью и Туркменией. Глава российского региона также предложил создать совместный круизный маршрут в Каспийском море.

Бабушкин добавил, что Туркмения планирует выбрать туроператора, который сформирует пути и маршруты для круизного лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в рамках Капсийского экономического форума в Туркмении состоялось заседание туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства.

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