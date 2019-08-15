15 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Татария попала в список регионов, испытывающих настоящий кадровый голод в медицинской отрасли. Что же стало причиной этого?

Анастасия Степанова, , 09:31 — REGNUM

В Татарии, в которой по данным Минздрава РФ ощущается нехватка врачей, подвели зарплатные итоги для работников медицинской сферы. Татарстанстат обнародовал результаты за первое полугодие 2019 года, но власти части районов предпочли отмолчаться, потому и данные могут весьма отличаться от реальных. Сами жители в комментариях говорят, что кадровая проблема решается повышением уровня зарплат, который пока оставляет желать лучшего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Для врачей, имеющих высшее образование, орган статистики указал зарплату на уровне 65 002,4 рубля при этом средняя зарплата в целом по экономике за пять месяцев 2019 года — 35 862,8 рубля. По республике в зависимости от муниципалитета отмечается существенный разрыв. Например, в Казани показатель был на уровне 66 465,3 рубля, Набережных Челнах — 64 584,9 рубля, а в Камско-Устьинском районе — 52 817,5 рубля. Любопытно, что самые высокие зарплаты демонстрируют вовсе не столица региона, а Заинск — 71 551 рубль и Бугульма — 68 495,2 рубля. Ряд районов данные не предоставил.

Медицина. Деньги

Зарплаты среднего медперсонала по республике указаны на уровне 32 898,9 рубля при 36 015,4 рубля в Казани и 34 205,9 рубля в Набережных Челнах. Скромнее всех был Тюлячинский муниципальный район — 24 030 рублей и Дрожжановский район — 25 183,5 рубля.

Зарплаты младшего медперсонала составили 32 405,3 рубля, но большинство районов данные не указали, потому реальный показатель может отличаться. В Казани уровень зарплат — 33 928,5 рубля, Набережных Челнах — 33 004,7 рубля. Меньше всех указал Нурлатский муниципальный район — 24 090,9 рубля.

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Напомним, Минздрав РФ в своём итоговом докладе за 2018 год посчитал численность врачей. В Поволжье хуже всех медперсоналом оказалась обеспечена Татария, где был самый низкий показатель обеспеченность на 10 тыс. жителей — 32,3.

О проблеме нехватки врачей в республике известно давно. Еще в апреле 2019 года на сессии Госсовета РТ отмечалось, что есть дефицит не только врачей, но и среднего медперсонала — укомплектованность не дотягивает до 100%, а в некоторых больницах по ряду позиций она просто критична. Например, в Менделеевской районной больнице — всего 47,5%.

Больничный коридор

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Комментируя заявление о нехватке кадров, жители региона делятся историями, которые, в том числе и объясняют, почему так сложилось:

«Моя дочь закончила лечфак КГМУ в этом году. Получила несколько предложений терапевтом в больницах Казани с зарплатой 16−20 тысяч рублей в месяц. Выбрала работу медпредставителя в фармфирме с базовым окладом 50 тыс рублей», «Вот и наш участковый — очень опытный врач общей практики, мужчина средних лет, проработавший в начале в сельской больнице, потом в казанской поликлинике — уехал в Москву. Кормить семью ему там легче, и квартиру дали, и достойную ЗП. А мы потеряли прекрасного доктора», «Другие решают вопрос нехватки врачей повышением зарплаты, а у нас как всегда…».