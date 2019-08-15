Москва, , 09:26 — REGNUM

Розовый бриллиант «Призрак Розы», добытый российской компанией «Алроса», войдет в число самых дорогих в мире. Его оценивают в $60−65 млн, пишет Bloomberg.

В 2017 году алмаз в 27,85 карат был добыт на Дальнем Востоке, затем его огранили до бриллианта в 14,83 карат. Бриллиант назвали в честь балета «Русских сезонов», в котором блистал танцовщик Вацлав Нижинский.

Глава совета директоров организации Fancy Color Research Foundation Иден Рахминов отметил, что цветные бриллианты — самые редкие, а розовые или красные — самые дорогие из них. По его оценке, бриллиант стоит до $65 млн. В «Алросе» рассказали, что планируют продать бриллиант в ноябре.

В 2017 году на аукционе Sotheby's продали самый дорогой драгоценный камень — бриллиант «Розовая Звезда» в 59,6 карат, добытый корпорацией De Beers. За него выручили $71 млн.

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