Пермь, , 09:23 — REGNUM

В Перми отмечено сокращение ДТП на путях электротранспорта и с участием трамваев. Как следствие сократились и простои электротранспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

За восемь месяцев простои по причине ДТП снизились на 24%. Планомерная многолетняя работа по взысканию в судебном порядке издержек с виновных ДТП приводит к тому, что водители стараются соблюдать дисциплину вождения на дорогах и соблюдать правила движения.

С начала 2019 года МУП «Пермгорэлектротранс» подало в суды иски на сумму около 79 тысяч рублей.