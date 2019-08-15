Москва, , 09:13 — REGNUM

Просадка нефтяных цен 14 августа выглядела вполне закономерно, учитывая массовое бегство от рисков, охватившее мировые финансовые рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Главным драйвером распродаж в сегменте рисковых активов стала инверсия кривой доходности на долговом рынке США, где доходность двухлетних бумаг впервые с 2007 года опустилась ниже доходности десятилетних трежерис, что инвесторы воспринимают как откровенный сигнал, предвещающий наступление рецессии», — пояснил эксперт.

На этом фоне Brent, которая днем ранее подскочила в район $61,50 за баррель, обрушилась к минимумам в области $58,20, а к закрытию откатилась к отметке 59 долларов. Масла в огонь подлили удручающие данные из Китай и Германии, которые усилили страхи по поводу надвигающегося экономического спада и как следствие угасания мирового спроса.

Еще одним факторов с пользу просадки нефтяных цен, стал отчет минэнерго США, который подтвердил рост запасов сырой нефти увеличились на 1,6 млн баррелей после роста на 2,4 млн неделей ранее. В условиях возрастающих экономических рисков признаки восстановления активности на сланцевых месторождениях США явно не способствуют проявлению оптимизма.

«Ситуация на мировых площадках остается напряженной. Инвесторы пристально следят за динамикой доходности долговых бумаг и в такой обстановке не решатся на возобновление покупок высокодоходников, включая нефть, до тех пор, пока ситуация на рынках облигаций не стабилизируется.

В краткосрочной перспективе не исключена новая волна распродаж рисковых активов. Техническая картина по Brent также указывает на присутствие понижательных рисков, которые усилились после возвращения котировок под отметку $60», — полагает Николаев.

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