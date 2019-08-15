Сеул, , 09:05 — REGNUM

В первой половине 2019 года представители южнокорейской компании Samsung Electronics зафиксировали самый высокий объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года Samsung Electronics инвестировала в НИОКР 10,12 трлн вон (~$8,32 млрд), что является самым высоким полугодовым показателем.

Известно, что южнокорейская компания ежегодно увеличивает свои расходы на исследования и разработки. В 2018 году Samsung Electronics потратила на НИОКР 18,66 трлн вон (~$15,35 млрд), что на 11% больше по сравнению с 2017 годом, и в два раза больше, чем в 2009 году.

Кроме того, по состоянию на первую половину года число сотрудников в компании увеличилось на 0,2%, до 105 044 человек, а по сравнению с 2009 годом, число сотрудников увеличилось на 25%.