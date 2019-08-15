Пекин, , 08:51 — REGNUM

Китайский промышленный конгломерат в области высоких технологий TCL Corp. отчитался о 42,3% роста чистой прибыли за первую половину 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Чистая прибыль держателей акций достигла 2,09 млрд юаней ($296 млн) в период с января по июнь, сообщили в TCL. За первое полугодие выручка выросла на 23,9% относительно первого полугодия 2018 года до 26,12 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский интернет-гигант Tencent отчитался о росте выручки на 21% за второй квартал 2019 года.

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