Пекин, , 08:29 — REGNUM

Китайский интернет-гигант Tencent сообщил о мощном росте выручки за второй квартал 2019 года, которая составила 21% относительно аналогичного периода 2018 года, или 88,8 млрд юаней (порядка $12,7 млрд), сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Общий оборот и прибыль акционеров за первое полугодие составили 174,3 млрд юаней и 51,3 млрд юаней, что на 18% и 25% соответственно выше, чем за первое полугодие 2018 года. Выручка от онлайн-игр выросла на 8%, до 27,3 млрд юаней, от игр для смартфонов — на 26%, до 22,2 млрд юаней.

Выручка от сферы слуг в области финансовых технологий и бизнеса показала рост на впечатляющие 37%, до 22,9 млрд юаней во втором квартале 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее. Выручка от онлайн-рекламы увеличилась до 16,4 млрд юаней за указанный период, что на 16% выше, чем годом ранее за тот же период.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка китайского технологического гиганта Foxconn Industrial Internet Co. за первую половину 2019 года выросла на 7,24%, преимущественно за счет секторов облачного оборудования, точных инструментов и промышленных роботов.

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