Париж, , 07:47 — REGNUM

Согласно данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции во втором квартале 2019 года упал до 8,5%, сообщает Le Figaro.

Известно, что в общей сложности во Франции насчитывается 2,52 млн безработных. В столице Франции этот показатель падает на 0,2 пункта за один квартал и составляет 8,2%, или 2,4 млн человек.

В возрасте 15−24 лет уровень безработицы снизился до 18,6%, а для возрастной группы 25−49 лет и возрастной группы старше 50 лет, уровень безработицы составляет 0,2%.

Между тем долгосрочная безработица остается стабильной и составляет 3,2% активного населения. Согласно исследованию, 900 тыс. человек говорят, что искали работу как минимум год.

Падение уровня безработицы произошло после того, как министр труда Франции Мюриэль Пенико напомнила о стремлении правительства «достичь уровня безработицы в 7% в 2022 году». Для достижения этой цели министр рассчитывает на реформу страхования по безработице.

«Во втором квартале продолжается снижение уровня безработицы. Он составляет 8,5%. Это самый низкий уровень безработицы за последние десять лет. С начала пятилетнего срока Эммануэля Макрона число безработных во Франции сократилось на 300 тыс. человек», — приветствовала Мюриэль Пенико через свой аккаунт в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), в июле 2019 года темпы инфляции во Франции замедлились до 1,1%.

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