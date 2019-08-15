Пекин, , 07:40 — REGNUM

Рынок труда в Китае сохранил стабильность за первые семь месяцев 2019 года, а число вновь созданных рабочих мест достигло 79% от плана на год, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

В обще сложности 8,67 млн новых рабочих мест было создано в период с января по июль, сообщили в Национальном бюро статистики. Уровень безработицы вырос на 0,2 процентных пункта до 5,3% в июле текущего, сообщили в бюро.

Почти 8,3 млн выпускников колледжей вылилось на рынке труда за указанный промежуток времени, что подстегнуло рост безработицы. Согласно исследованиям, безработица среди населения страны возрастом от 25 до 59 лет осталась на уровне 4,6% в июле, не изменившись с июня. Безработица в 31 крупнейшем городе страны достигла 5,2%.

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