Нижний Новгород, , 07:36 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск от банкрота ПАО «Татфондбанк» к ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» из Нижнего Новгорода. Банкротный иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 9 августа 2019 года, сумма исковых требований — 4 157 100,52 рубля. Компания-ответчик имела счёт в «лопнувшем» банке, с которого в том числе производилась уплата налогов. В 2016 году деньги были также перечислены, но на счета бюджета не поступили — банк был обанкрочен и многие сделки, предшествующие периоду отзыва лицензии, были остановлены. В феврале 2018 года компания попыталась признать исполненными обязанности по уплате налога на доходы физических лиц на основании платежных поручений от 05.12.2016 года и ей это удалось.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» учреждено в феврале 1995 года. На 2015 год, когда АО обнародовало данные об аффилированных лицах, основными акционерами были директор общества Валерий Шолкин — 60% доли и Эльвира Суетова — 29,96%.

Напомним, ТФБ сам с апреля 2017 года является банкротом и находится на этапе конкурсного производства, накопив долги перед 18 тыс. кредиторов на общую сумму более 167,8 млрд рублей.