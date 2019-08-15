Сеул, , 07:38 — REGNUM

Не смотря на то, что отношения между Японией и Южной Кореей ухудшились, это не повлияло на экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT).

Согласно опубликованным данным, в июле 2019 года экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Южной Кореи в Японию составил 10 640 тонн, а объем экспорта — 256,6 млрд вон (~$211,39 млн).

Известно, что по сравнению с июлем прошлого года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на на 25,2%, а объем экспорта — на 14,2%.

По сообщению aT, 22,7% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции пришлось на Японию, 16,7% — на Китай (4,4% — отдельно на Гонконг), 3,7% — на Тайвань.

В частности, экспорт женьшеня и томата увеличился до 513 тонн (~$1,42 млн), каштанов — на 34,4%, до 478 тонн (~$2,31 млн). С другой стороны, экспорт чая из плодов цитрусового растения, напротив, сократился на 8%.

В период с января по июль текущего года общий экспорт сельскохозяйственной продукции из ЮЖной Кореи составил 2 788 000 тон, а объем экспорта оценивается в 6,7 трлн вон (~$5,54 млрд).

За аналогичный период времени экспорт куриного мяса увеличился на 55,3%, макрели — на 43,2%, скумбрии — на 36,3%, мандаринов — на 55,4%. С другой стороны, экспорт хурмы сократился на 41%, груш — на 35,7%, чая из плодов цитрусового растения — на 12,5%.