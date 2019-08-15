Нур-Султан, , 07:31 — REGNUM

По итогам июля 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в Казахстане составила 6465 единиц, что на 30,1% больше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что доля машин местной сборки достигла отметки в 60%. Всего с января по июль 2019 года автолюбители республики купили 37 219 новых машин. Это на 20,2% больше, чем в прошлом году.

На первом месте среди самых продаваемых автомобилей в Казахстане в июле расположилась Toyota. Машины этого японского бренда приобрели 1425 казахских покупателей — на 23% больше, чем в 2018 году.

Вторую строчку рейтинга занимает российская марка Lada — 1417 машин. Это на 14% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает южнокорейский бренд Hyundai. За июль было реализовано 1384 автомобиля этой компании, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

Четвёртое и пятое места занимают марки Ravon (325 ед.) и KIA (245 ед.) соответственно.

Напомним, в июне 2019 года реализация новых машин (с учетом LCV, грузовиков и автобусов) в Казахстане составила 6 315 единиц, что на 13% больше по сравнению с июнем 2018 года.

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