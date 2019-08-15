Пекин, , 07:12 — REGNUM

Производство сырой нефти в Китае выросло на 2,5% в июле относительно аналогичного месяца годом ранее, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 14 августа агентство Синьхуа.

Рост увеличился с 1% в июне текущего года. Выработка срой нефти составил 16,3 млн тонн за прошедший месяц, принеся в итоге за семь месяце 2019 года 11,31 млн тонн. Будучи крупнейшим в мире покупателем нефти, Китай импортировал 41,04 млн тонн сырой нефти за прошедший месяц, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Добыча природного газа в общей сложности достигла 13,9 млрд кубометров, что на 6,1% больше, чем годом ранее за аналогичный период. В секторе угля добыча достигла 320 млн тонн, что на 12,2% выше, чем годом ранее.

Отметим, что Китай задался целью увеличить внутреннюю добычу нефти до более чем 200 тонн к 2020 году, в то время как внутреннее производства природного газа должны превысить 360 млрд кубометров.