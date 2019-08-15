Камско-Устьинский район, Татария, , 06:47 — REGNUM

Вопросом импортозамещения в Татарии занялись основательно — начали выпускать собственный камамбер и выделили грант на выращивание винограда. Первый урожай с виноградников в Камско-Устьинском районе был собран в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозпроде РТ.

Виноград Страница Рустама Минниханова в instagram.com

13 августа район с рабочим визитом посетила делегация из республиканского правительства, возглавляемая Рустамом Миннихановым. На месте ему представили не только традиционные и привычные продукты агросектора, но и французский сыр «Камамбер» местного производства, а также провели по местным виноградникам.

По данным минсельхозпрода РТ, виноградник крестьянско-фермерским хозяйством был заложен в 2016 году, но первый урожай был собран только спустя два года. В 2018 году министерство выделило грант на поддержку проекта на сумму 1,5 млн рублей. На сегодня на 19 га хозяйства выращиваются 25 технических и 55 столовых сортов винограда.

После посещения виноградников Рустам Минниханов на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию винограда из Камского Устья.

Напомним, в Госдуме рассматривается базовый законопроект, который должен послужить толчком для развития отечественного виноделия. Документ позволит виноградарям обращаться за налоговыми льготами и субсидиями из бюджета. Перед разработкой документа прошли консультации с виноделами регионов, где наиболее развита эта сфера.

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