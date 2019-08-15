Петропавловск-Камчатский, , 07:00 — REGNUM

Круизный лайнер AZAMARA QUEST доставил на Камчатку 700 иностранных туристов. Судно пробудет в порту Петропавловска-Камчатского сутки, для иностранных гостей местные турфирмы приготовили культурную программу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лайнер зашёл на Камчатку по пути из Японии на Аляску. AZAMARA QUEST построен в 2000 году, имеет в длину 180 метров, множество ресторанов, кафе, бассейнов, спа-центров. В 2017 году лайнер вошел в ТОП-10 самых комфортабельных судов в своем классе.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря реконструкции морского вокзала и причального комплекса в Петропавловске-Камчатском, впервые в истории морские круизные суда получили возможность швартоваться у морского вокзала. Раньше они вынуждены были стоять на рейде, а туристов отвозили на берег на катерах. Чаще всего иностранные гости предпочитали не покидать судно и ограничивались фотосессиями на судне, на фоне вулканов. Камчатка же не получала дохода от туризма.