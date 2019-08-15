Южно-Сахалинск, , 05:48 — REGNUM

Островная трасса Южно-Сахалинск — Оха перейдёт в федеральную собственность. Минтранс РФ начал комплекс мероприятий по переводу дороги в собственность Российской Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство РФ также одобрило предложение главы Минтранса России Евгения Дитриха о выделении дополнительного финансирования на ремонт и содержание трассы.

Ожидается, что уже в 2020 году дорога станет федеральной, а в 2021 и 2022 годах на её ремонт и содержание поступит 13 млрд рублей из федерального бюджета.

Врио главы региона Валерий Лимаренко отметил, что перевод трассы в федеральную собственность позволит быстрее заасфальтировать ей. Это создаст новые экономические условия в регионе — на острове появится федеральная служба заказчика, новые рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат ГД РФ, известный спортсмен Николай Валуев, решивший проехать на своем внедорожнике на Шантары по федеральной трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае, чуть не лишился автомобиля и едва уцелел сам. Трассу он назвал «дорогой смерти» — она вся в ямах и выбоинах, несмотря на то, что её строительство и перманентный ремонт ведутся уже четверть века.