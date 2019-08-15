Якутск, , 05:43 — REGNUM

Задолженность медицинских учреждений Якутии за коммунальные услуги на 1 июля составляла 265 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего накопили долги коммунальным службам больницы в Верхоянском районе — 53 млн рублей, Анабарском районе — 10 млн рублей, Верхневилюйском — 13 млн рублей, Горном — 14 млн рублей.

Должны медорганизации за комуслуги и в местный бюджет — 72 млн рублей.

Министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников акцентировал, что долго за коммунальные услуги не дают полноценно готовиться к отопительному сезону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Якутии уже начался отопительный сезон.

Продолжается подготовка котельных и доставка топлива.