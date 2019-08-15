Вашингтон, , 05:21 — REGNUM

Импорт нефти из Соединенных Штатов в Южную Корею вырос на фоне приостановке поставок нефти из Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Сообщается, что в июле 2019 года экспорт нефти из США в Южную Корею составил около 463 тысяч баррелей в сутки, что втрое больше, нежели в июле 2018 года. Отмечается, что тогда Южная Корея закупала около 185 тысяч баррелей сырой нефти в сутки из Ирана. Однако из-за приостановки поставок иранской нефти Южная Корея заместила ее нефтью американской.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что санкции США против Ирана, затрагивающий нефтяную отрасль, нанесли сильный удар по индийской экономике. Он отметил, что Индии было сложно найти альтернативных поставщиков энергоресурсов, по цене и качеству соответствующие иранской нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индии в США: санкции в отношении иранской нефти нанесли удар по Индии