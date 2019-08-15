Москва, , 05:20 — REGNUM

О возможности введения полного запрета экспорта российского леса в Китай заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью «Ведомостям».

"Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин.

Министр призвал Пекин заняться вместе с российской стороной возведением на территории РФ селекционно-семеноводческих комплексов вдоль границы. Здесь нужно высаживать лес.

«Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «чёрные лесорубы», — добавил Кобылкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кобылкин ещё в 2018 г. предупреждал, что китайцам могут закрыть поставки российской древисины — если не будет прекращена незаконная вырубка леса.

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