Новосибирск, , 05:19 — REGNUM

Правительство РФ готовит проект постановления о предоставлении субсидии на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина в Новосибирске. Документ опубликован на на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас проводится независимая антикоррупционная экспертиза и готовится заключительная версия текста нормативного правового акта.

В паспорте проекта дословно говорится «О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в реконструкцию и развитие комплекса (вторая очередь), г. Новосибирск федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации».

В ближайшие пять лет, с 2019 по 2023 год, клиника Мешалкина получить из федерального бюджета 7,8 млрд рублей.

Напомним, в середине июля 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион поддержит развитие медицинского центра имени академика Е.Н. Мешалкина.

Он уточнил, что «готов по-хорошему лоббировать интересы центра, способствовать привлечению финансирования для его дальнейшего развития».

Проект реконструкции клиники предусматривает постройку гибридной операционной, детского и госпитального корпуса. На базе клиники планируется создатать также Центр ядерной медицины.