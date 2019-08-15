Казань, , 05:18 — REGNUM

В Татарии после вмешательства надзорной инстанции на баланс муниципалитета удалось вернуть участок площадью 53 га, ещё на несколько наделов, ставших инструментом для мошенничества, был наложен арест. В ближайшее время Тукаевский районный суд приступит к рассмотрению громкого дела о мошенниках, «работавших» в муниципалитете четыре года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Следствие считает, что с ноября 2009 по июль 2013 года два местных жителя обманом оформили права на несуществующую недвижимость, которая якобы была на 16 арендуемых ими у муниципалитета землях. Наделы находились в Большой Шильне и выделялись для строительства частных домов. После оформления этих участков в собственность они попытались по той же схеме получить ещё семь наделов, на чём и были пойманы. Общий ущерб оценивается в почти 15 млн рублей.

Также следователи выявили, что один из фигурантов — 57-летний местный житель на подставных лиц оформил дачное товарищество, на которое был оформлен крупный массив площадью 53 га в Князевском сельском поселении Тукаевского района. Его уже вернули на баланс района, на остальные земли наложен арест.

Мужчинам предъявлено обвинение по двум уголовным статьям — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах и покушение на мошенничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное земельное мошенничество было выявлено в Володарском районе Нижегородской области. Здесь жительница Дзержинска незаконно получила 50 тыс. кв. м земли под фиктивное крестьянско-фермерское хозяйство. Земли в итоге были раздроблены на 71 участок, из которых преступнице удалось продать 33. Приговор пока не вынесен.

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