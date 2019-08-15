Украина, , 04:44 — REGNUM

Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 г. по сравнению с первым кварталом составил 1,6%, сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Отмечается, что, по сравнению со вторым кварталом 2018 г., показатель вырос на 4,6%. За последние два с половиной года показатель вышел на максимальный уровень.

Вырос и украинский экспорт: до $24,5 млрд за первые шесть месяцев. Рост составил 5,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на рост ВВП на пять-семь процентов в недалёком будущем.

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