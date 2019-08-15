Дзержинск, Нижегородская область, , 04:33 — REGNUM

Перед работниками дзержинского строительного предприятия — ООО «Строительно-монтажное управление № 2» после вмешательства прокурора была погашена годовая задолженность по зарплате. Работодатель накопил более 4,1 млн рублей долга с июля 2018 по апрель 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе области.

Нет денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

Компания занимается строительством многоквартирных жилых домов. Проверка соблюдения трудового законодательства выявила, что на протяжении долгого времени перед 26 сотрудниками у работодателя имелся долг. Главе компании было внесено предостережение и представление. Также по факту нарушения закона было возбуждено административное дело. Прокурор обратился в суд в интересах работников, после чего долги были выплачены. На сегодня также расследуется уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тем временем в Тюменской области к началу августа 2019 года долги перед работниками имели 24 компании. А за семь месяцев надзорные инстанции выявили более 3 тыс. нарушений в сфере выплаты заработной платы.

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