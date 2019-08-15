Таллин, , 00:09 — REGNUM

Финские показатели продажи алкогольной продукции не подтверждают заявление министра финансов Эстонии Мартина Хельме о повышении налоговых поступлений от продажи алкоголя в Эстонии, сообщает новостное агентство BNS.

Из предоставленных данных следует, что финская монопольная сеть по продаже алкоголя (Alko) не почувствовала влияния от сниженного акциза на алкоголь в Эстонии. Наоборот, в июле 2019 года наблюдался рост продаж алкоголя на 0,7% в магазинах сети по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр Хельме заявлял, что в годовом сравнении поступление акциза в госбюджет Эстонии увеличился на 40% после вступления в силу в начале июля решения о снижении акциза на алкоголь.