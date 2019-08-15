Вильнюс, , 00:05 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа, который находится с визитом в Германии, выразил сожаление в связи с решением Латвии покупать электроэнергию с Белорусской АЭС транзитом через Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Решение латышей политическое. Насколько я знаю, консультации с министерством энергетики Литвы проходили, однако не дождавшись окончания этих консультаций было принято такое решение, из-за которого остаётся только сожалеть», — заявил Науседа. При этом он задался вопросом, сильно ли такое решение удивило? «Наверное, нет», — сам же ответил глава Литвы.

Он также заявил, что экономическими способами остановить проект БелАЭС «наивно», а «поезд далеко ушёл». «Останавливать надо было в 2011—2012 году, когда мы ещё подписывали с Белоруссией коммуникаты о сотрудничестве в атомной энергетике», — сказал Науседа.

Ранее 14 августа в Берлине он провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а на совместное пресс-конференции было заявлено, что Германия и Литва заинтересованы в высочайших стандартах безопасности БелАЭС и будут уделять приоритетное внимание этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST 14 августа официально утвердило решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.