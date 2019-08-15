Вильнюс, , 00:03 — REGNUM

Литва действительно не может запретить Латвии покупать электроэнергию с Белорусской АЭС транзитом через Литву, что стало бы нарушением сразу множества обязательств Литвы и стало бы поводом для введения санкций со стороны ЕС и открытой торговой войны с Латвией, однако физически перекрыть транзит электричества через Литву можно под невинным предлогом — например в связи с длительным ремонтом. Предложение остановить работу электросоединения между Белоруссией и Литвой «из-за ремонта» предложил 14 августа экс-министр экономики Литвы, консерватор Дайнюс Крейвис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть действие, будет и противодействие», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Крейвис, реагируя на новость о том, что Латвия официально решила закупать электроэнергию из третьих стран, в том числе и из Белоруссии транзитом через Литву, и свободно торговать ей на единой электроэнергетической биржи Прибалтики.

«Есть разные инструменты. Такие, как, например, затянувшийся ремонт Игналинской подстанции и идущих через неё линий (длящийся до 2025 года)», — написал Крейвис, что в ином случае электроэнергию с БелАЭС Литве будут «ловко перепродавать братишки-латыши».

Другим барьером, по его мнению, может стать запрет работы латвийских компаний, покупающих электричество с БелАЭС, в Литве, поскольку электроэнергия — область стратегической безопасности в Литве и иностранные компании уже сегодня проходят строгий фильтр требований. Такой фильтр латвийские компании могут не проходить по умолчанию, рассуждает политик.

Он уже пообещал обратиться в литовскую комиссию при правительстве с просьбой оспорить разрешение латвийской компании Spectrum Baltic о продаже электроэнергии из Калининградской области в Литву. Spectrum Baltic заключила партнёрский договор с предприятием «Балтийская АЭС».

«В любом случае, политический сигнал латышей ясен, так что министр иностранных дел Литвы обязан вызвать посла Латвии в Литве и вручить ему ноту», — заключил Крейвис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST 14 августа официально утвердило решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.

В Литве уже отреагировали на решение, считая, что Латвия далее будет перепродавать эту электроэнергию в том числе и в Литву, в обход закона, запрещающего попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, поскольку формально это электричество будет уже латвийским и свободно попадать на единую биржу Прибалтики.