Детройт, США, , 23:34 — REGNUM

Компания Ford Motor объявила о введении «расширенных гарантий» на сцепление 560 000 автомобилей Focus и Fiesta в США и Канаде, 14 августа передает агентство Reuters.

Действие связано с сообщениями о проблемах с автоматической коробкой передач DPS6 у моделей 2014−2016 годов.

Компания обещает компенсировать клиентам все затраты на ремонт и обновление программного обеспечения.

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