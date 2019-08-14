Ижевск, , 23:33 — REGNUM

Госкорпорация ВЭБ. РФ поддержит проект модернизации сетей водопровода в Ижевске. Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, износ городской сети водопровода 55%.

«Инвестиции, которые необходимы нам для того, чтобы реконструировать и построить новые дополнительные объекты, 15 млрд рублей на 15 лет», — сказал он. Он уточнил, что по инвестиционной программе в течение первых шести лет 3,8 млрд рублей.

Реализация проекта модернизации может осуществляться по двум механизмам — или в рамках концессионного соглашения, либо по лизинговой схеме.

«Это хорошо подготовленные проекты, которые проработаны с инициаторами, группой ВЭБ и профессиональными консультантами. У меня очень хорошее настроение и есть уверенность в том, что все эти подходы и бизнес-миссия в течение двух дней закончится конкретными рабочими местами, и совершенно более сильной командой для республики», — сказал Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегации ВЭБ. РФ представили проект модернизации парка электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс». Общие инвестиции в проект оцениваются в 13 млрд рублей.