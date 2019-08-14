История вопроса

Последние два года в России регулярно возникают скандалы, спровоцированные резкими высказываниями чиновников по больным для граждан темам: семенной политике, бедности, росту цен и так далее. В конце 2018 года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой даже призвал своих коллег проявить осторожность и не высказывать столько спорных идей, якобы из-за того, что их перевирают СМИ.