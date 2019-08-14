Тибетский автономный район, Китай, , 22:11 — REGNUM

На 9% в первой половине 2019 года вырос валовой региональный продукт (ВРП) одного из наиболее проблемных регионов КНР — Тибетского автономного района (ТАР), расположенного в юго-западной части страны, сообщает 14 августа Синьхуа со ссылкой на региональное статистическое управление.

Тибет (cc) Russell_Yan

В абсолютных цифрах ВРП Тибета превысил 68 млрд юаней или более 9,6 млрд долларов. При этом темпы роста показателей экономик региона почти на 2% превысили прошлогодние цифры.

Добавленная стоимость региональной промышленности за указанный срок выросла почти на 11%, а индустрии услуг без малого на 9%. Как отметил заместитель главы статистического управления Тибета Додзе-джадул, наиболее интенсивный рост зафиксирован в животноводстве и в целом в сельском хозяйстве, а также в лесной и рыбной промышленности. Прибыль крупнейших промышленных предприятий Тибета превысила 6,2 млрд юаней, увеличившись в годовом выражении на 4,5%.

В результате экономического подъема в Тибете отмечается заметное повышение уровня реальных доходов населения.