Псков, , 20:52 — REGNUM

В Псковской области к 2024 году должно быть не менее 11 газозаправочных станций и как минимум 2200 автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, возможности перевода автотранспорта региона на газ обсуждались на заседании рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что для перевода общественного транспорта на газ в регионе должна быть создана сеть из специализированных заправок, а также сеть специализированных технических центров по обслуживанию газомоторного оборудования.

«В среднесрочной перспективе ГППО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне» и ГБУ ПО «Псковавтодор» готовы перейти на газомоторное топливо. Однако стоит это делать с учётом технических характеристик машин и их износа. На некоторые единицы техники, которые близки к выбыванию из эксплуатации, будет экономически невыгодно ставить новое оборудование», — отметил Елкин.

Вице-губернатор Нинель Салагаева считает, что Министерство промышленности и торговли РФ могло бы предоставлять в регион по нацпроекту новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи, уже работающие на газомоторном топливе. По её мнению, это поможет региону избежать лишних затрат на переоборудование автомобилей в дальнейшем. Для ускорения процесса переоборудования автотранспорта власти региона намерены рассмотреть возможность введения льгот для организаций и физических лиц, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Добавим, что что ООО «Газпром газомоторное топливо» намерено построить первую газозаправочную станцию в Пскове в 2019—2020 годах.