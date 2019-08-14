Каракас, , 20:18 — REGNUM

В понедельник, 12 августа, Конституционная ассамблея Венесуэлы, в которой преобладают чависты, решила положить конец депутатской неприкосновенности четырех оппозиционных парламентариев и начала против них судебные процессы, пишет испанское издание El Pais. Политики из Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, уже находятся в изгнании. Тем временем Дьосдадо Кабельо, глава Конституционной ассамблеи, анонсировал создание комиссии, призванной ускорить проведение выборов в парламент (срок полномочий которого истекает в декабре 2020 года).

Политический кризис в Венесуэле (cc) María Alejandra Mora (SoyMAM)

Лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо отреагировал на эти события во вторник. «Что произойдет, если режим сегодня осмелится — а он на это способен — сделать шаг к незаконному досрочному проведению выборов без каких-либо условий? Он погрязнет в противоречиях, в изоляции, в катастрофе», — заверил Гуайдо.

Словесные и фактические атаки правительства Николаса Мадуро на оппозицию сделались очень разнообразными после решения американского президента Дональда Трампа довести санкции в отношении чавистского режима до логического конца. «Они хотят битвы? Ну что же, мы будем биться! Мы готовы. Боливарианская ярость готова к сражению, так что хватит», — высказался венесуэльский лидер по поводу тех, кого он именует «предателями родины».