Челябинск, , 20:05 — REGNUM

В Челябинской области увеличили финансирование дорожных работ и средства вовремя довели до муниципалитетов, но на местах реализация буксует. Такое категорически недопустимо, заявил врио губернатора Алексей Текслер на совещании с участием мэров.

Ремонт дороги (cc) memyselfaneye

«Главами не соблюдены сроки, хотя лимиты доведены вовремя», — сказал временный глава Южного Урала.

Текслер объявил о том, что в 2020 году финансирование дорожных работ снова увеличат. И призвал ответственных лиц обеспечить особый контроль за своевременной разработкой проектно-сметной документации и планов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по сравнению с 2018-м финансирование дорожных работ в регионе увеличено в два раза. Средства на эти цели выделены как из областного, так и из федерального бюджетов.

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