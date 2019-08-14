Ижевск, , 20:03 — REGNUM

В ближайшее время в Госсовет Удмуртии будут внесены дополнения в региональный закон о пчеловодстве. Документ улучшит взаимодействие пчеловодов с сельхозпроизводителями — права и обязанности законодательно будут установлены у каждой из сторон, заявила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба ведомства.

Мертвая пчела

«В данный момент рассматривается возможность возмещения потерь пчеловодов. Мы нацелены реанимировать отрасль пчеловодства — долгое время ею вообще никто не занимался, она существовала сама по себе, в формате «хобби», — сказала она. Размер и порядок расчёта компенсации пасечникам министр не уточнила.

По ее словам, из-за обработки полей ядохимикатами пострадали 213 частных пасек, установлена гибель 59 пчелосемей. В целом в республике насчитывается 60 тыс. пчелосемей, из них 2,7 тыс. содержат сельхозпредприятия региона.

В настоящее время сохраняются опасения по зимовке в связи с нехваткой кормов для пчелосемей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тыс. пчелосемей. По данным Минсельхоза России, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации. Уточняется, что всего в России порядка 3,09 млн пчелосемей. Механизм компенсации пчеловодам уже отлажен в Башкирии, Липецкой и Курской областях, в остальных регионах он только прорабатывается.